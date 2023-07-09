В Авиастроительном районе Казани 8 июля прошла миссионерская акция

Участники акции дарили горожанам ромашки, которые являются символом праздника. Фото: tatmitropolia.ru

В День семьи, любви и верности, 8 июля, в Авиастроительном районе Казани прошла просветительская акция. Она направлена на популяризацию наследия небесных покровителей семьи — благоверных князей Петра и Февронии Муромских, сообщает пресс-служба татарстанской митрополии.

Участники акции дарили горожанам ромашки, которые являются символом праздника. Также они получили буклеты с жизнеописанием чествуемых ныне святых, явивших образец супружеской верности и верности Богу.

- Для нас это возможность рассказать людям о Православии, о святых подвижниках, о семейных ценностях. Сердечно благодарю всех наших помощников за помощь в подготовке и проведении мероприятия, - отметил иерей Александр Ермолин.

Отметим, День семьи, любви и верности стал государственным праздником.

Напомним, в Казани на выходных ожидается жара до +32 градусов.

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