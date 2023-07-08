В Татарстане аграрии приступят к выборочной уборке озимых культур

Вместе с тем ведутся работы по кормозаготовке. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Татарстане аграрии на днях начнут выборочно убирать озимые культуры. Связано это с тем, что из-за жаркой погоды время их созревания сокращается. Об этом на субботнем совещании рассказал глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров.

По словам министра, агрофирма «Актаныш» уже пробно и выборочно собрала 18 центнеров ячменя с гектара. В воскресенье еще три хозяйства выйдут на уборку ржи.

Вместе с тем ведутся работы по кормозаготовке. По состоянию на 7 июля скосили 359 тысяч гектаров многолетних трав - это 95% от всех площадей.

Ранее мы рассказывали, почему был введен режим чрезвычайной ситуации в Татарстане из-за засухи.

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