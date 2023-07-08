Гидрометцентр Татарстана предупредил о грозе, сильном ветре и 36-градусной жаре

Ночью будет до +23 градусов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, днем и вечером 9 июля на территории республики местами пройдет небольшой дождь с грозой. Возможны усиления ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +17 до +22 градусов, днем - до +36 градусов.

В начале недели, 10 и 11 июля, такая погода сохранится. Ожидаются кратковременный дождь и гроза. Температуры в ночное время будут варьироваться от +17 до +23 градусов, в дневное - от +24 до +33 градусов, на востоке и вовсе до +36.

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