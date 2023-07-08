В Казани водолазы нашли тело мужчины, утонувшего в заливе Волги

Тело извлекли с 7-метровой глубины. Фото: МЧС Татарстана

В Казани водолазы нашли тело мужчины 2002 года рождения, утонувшего в заливе Волги возле острова Щурячий. Его извлекли с 7-метровой глубины на расстоянии 50 метров от берега.

Напомним, в 10.15 поступило сообщение о том, что в Кировском районе Казани нырнул и не всплывает мужчина, а в 15.15 - его нашли. Место для купания было не оборудованным, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Ранее в Казани на озере Комсомольское утонул мужчина.

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