УНИКС продлил контракт с баскетболистом Ненадом Димитриевичем

Ненад Дмитриевич из Северной Македонии. Фото: пресс-служба БК УНИКС

БК УНИКС продлил контракт с разыгрывающим защитником Ненадом Дмитриевичем. Стороны заключили соглашение о сотрудничестве по схеме «1+1», сообщает пресс-служба клуба.

Баскетболист из Северной Македонии внес значительный вклад в дебютное чемпионство в Единой Лиге ВТБ и был признан MVP финальной серии. Вместе с тем Ненад Дмитриевич также является лучшим в УНИКСе по передачам.

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