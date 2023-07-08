В Чувашии поймали мужчину подозреваемого в убийстве 20-летнего парня

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: СУ СКР по Чувашии

В Чувашии был задержан житель Новочебоксарска, который обвиняется в убийстве 20-летнего парня. Суд заключил злоумышленника под стражу.

Инцидент произошел 1 июля в одном из дворов Новочебоксарска. По версии следствия, ранним утром между 28-летним подозреваемым, который был пьяным, и 20-летним парнем завязалась ссора, переросшая в драку.

Злоумышленник достал складной нож и пырнул им в грудную клетку потерпевшего. Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшего госпитализировали. Однако спасти его не удалось, он скончался в реанимации медучреждения.

Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводятся судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

Ранее житель Чебоксар спас двоих детей из огня.

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