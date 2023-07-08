Роспотребнадзор Татарстана назвал пляжи непригодные для купания

Под ограничения также попали пляжи в Нурлате, Мамадыше, Лаишево, Лениногорске, Бугульме. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По состоянию на 6 июля Роспотребнадзор Татарстана выявил несколько пляжей, которые не соответствуют гигиеническим требованиям.

Так, по микробиологическим показателям для купания в Казани не пригодны пляжи «Нижнее Заречье» и «Локомотив». Под ограничения также попали пляжи в Нурлате, Мамадыше, Лаишево, Лениногорске, Бугульме, в Камско-Устьинском и Муслюмовском районах.

По санитарно-химическим параметрам купаться нельзя на пляже «озеро Большое Лебяжье» в Казани и «Камское море» в Лаишево.

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