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НовостиПроисшествия8 июля 2023 10:29

На выезде из Казани в сторону аэропорта произошло массовое ДТП

Подробности выясняются
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Авария произошла с участием как минимум шести машин.

Авария произошла с участием как минимум шести машин.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 8 июля, массовое ДТП произошла на трассе из международного аэропорта в Казань возле поселка Усады.

Очевидцы сообщают, что дорога по сути перекрыта в сторону города. Авария произошла с участием как минимум шести машин, одна из которых - каршеринговая. Подробности уточняются.

Напомним, ранее в соседней Марий Эл также произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей и девятью пострадавшими.

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