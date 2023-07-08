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НовостиОбщество8 июля 2023 9:18

Раис Татарстана поручил усилить работу по предупреждению пожаров из-за засухи

Риск возгораний возрастает из-за жары
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Глава республики призвал привлечь к работе районы. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Глава республики призвал привлечь к работе районы. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов на субботнем совещании дал поручение усилить работу по предупреждению возникновения природных и техногенных пожаров. Из-за установившейся жары риск возгораний возрастает.

Глава республики призвал обеспечить патрулирование и привлечь к работе районы. Он также поручил обновить шлагбаумы и противопожарные аншлаги, а также установить противопожарные минерализованные полосы.

Напомним, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Рассказываем, что это значит.