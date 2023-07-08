В парке «Черное озеро» в Казани пройдет ярмарка иллюстраторов

Посетить ее можно с 15.00 до 20.00. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 8 июля, в центральной части парка «Черное озеро» состоится ярмарка иллюстраторов. Свои работы покажут более 20 местных художников и дизайнеров.

Посетить ее можно с 15.00 до 20.00. Гости ярмарки смогут купить стикеры, значки, зины, плакаты, открытки, шоперы, бижутерию, керамику и одежду.

Кроме того, на ярмарке будет диджей-сет на виниле от Echo Session и Катерины Смирновой, сообщает дирекция парков и скверов Казани.

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