В Марий Эл произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, есть пострадавшие

Последствия ДТП. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

В ночь с 7 на 8 июля в Волжском районе на 81 километре трассы «Йошкар-Ола – Зеленодольск» произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Девять человек получили травмы, двое из них - несовершеннолетние.

По предварительным данным, 38-летний водитель Renault Kaptur выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mersedes-Benz, а затем с машинами Renault, Hyundai Santa Fe, Subaru Impreza, от чего последняя съехала в кювет, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

В результате массовой аварии травмы различной степени тяжести получили два пассажира и водитель Renault, два пассажира и водитель Mersedes-Benz, один из пострадавших несовершеннолетний, водитель Subaru, а также три пассажира Hyundai, в том числе несовершеннолетняя девочка.

Волжская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП. Затем надзорное ведомство примет процессуальное решение по факту аварии.

Ранее в Марий Эл в аварии погиб 13-летний подросток на мопеде.

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