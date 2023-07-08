В Чистополе построят пристань за 419 миллионов рублей

Эскиз пристани. Фото: скриншот

В Чистополе появится пассажирская пристань за 419,4 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Двухэтажная пристань сможет вместить 350 человек. Здание оснастят зоной отдыха, местом продажи сувенирной продукции, комнатой матери и ребенка, а также медблоком. Работы намерены завершить к 1 декабря 2023 года.

Эскиз пристани. Фото: скриншот

Из-за строительства пристани в этом году навигацию в Чистополе приостановили. Ее планируют возобновить в 2024 году. Сам проект финансируется новым банком развития БРИКС.

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