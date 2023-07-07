Такая температура установится ненадолго и жара скоро вернется в республику Фото: Евгения ГУСЕВА

На следующей неделе в Татарстане ожидается резкое похолодание. Об этом сообщил профессор КФУ Юрий Переведенцев, ссылаясь на данные Гидрометцентра республики.

По его словам, причиной похолодания станет антициклон, который ожидают во вторник, 11 июля. В этот день температура воздуха опустится до 20 градусов днем, а ночью до 14-16 градусов.

Он отметил, что такая температура установится ненадолго и жара скоро вернется в республику. Напомним, что до конца этой недели и в начале следующей, температура воздуха будет держаться на уровне 35 градусов.

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