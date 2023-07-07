В Казани торжественно отметили десятилетие серебряного волонтерства

60 добровольцев старшего поколения из 25 муниципальных образований республики собрались в Казани для участия в Добро конференции и торжественных мероприятиях, посвященных десятилетию серебряного волонтерства в Республике Татарстан. На протяжении трех дней волонтеры принимали участие в обучающих семинаразх, делились опытом, рассказывали о волонтерском движении в своих муниципалитетах, участвовали в мастер-классах своих коллег.

Стоит подчеркнуть, что «Добро.Центр – Молоды душой» Республики Татарстан стал логическим развитием центра «Молоды душой», который работает в республике с 2021 года. Целью центра является содействие развитию серебряного добровольчества в Республике Татарстан и вовлечение в это движение большего количества волонтеров.

Знаковым событием торжественного мероприятия, посвященного десятилетию серебряного добровольчества стало дефиле – показ волонтерской форму и экипировки с 2013 по 2023 год. Красивое праздничное представление было организовано силами казанских серебряных волонтеров, в показе также приняли участие волонтеры из районов республики.

В торжественном открытии также приняли участие начальник Департамента внутренней политики администрации Раиса Республики Татарстан Ильнур Шакиров, советник ВЦИК Республики Татарстан Роман Беляков, заместитель министра по делам молодежи Айгуль Сабирова, член общественной палаты РТ Мунир Гафитуллин, депутат Государственного Совета РТ Фадбир Сафин, почетный член общественной палаты Республики Татарстан Анатолий Фомин.

По словам руководителя «Добро.Центра – Молоды душой» в Республике Татарстан Зульфии Сафиной, зародившись 10 лет назад во время Универсиады, волонтерство в Татарстане стало содержательно наполняться, играя многогранными красками помощи людям. «Сегодня у нас есть социальные, спортивные, культурные волонтеры, волонтеры-экологи, „Волонтеры Победы“. И вот эта вся работа стала наполняться смыслами помощи людям. В движении волонтерства особую роль играют „серебряные волонтеры“, которые идут рядом с молодежью, и получается такое межпоколенческое взаимодействие», — подчеркнула она.

Среди гостей торжественного мероприятия также присутствовала федеральный координатор программы «Молоды душой» Татьяна Сафронова. «С 2018 года мы на федеральном уровне развиваем серебряное волонтерство, благодаря которому люди старшего поколения могут принимать участие в различных мероприятиях, передавать свой жизненный, профессиональный опыт тем, кому это необходимо», - отметила она. Татьяна Сафронова также рассказала о программах, которые сейчас реализуются федеральным центром, отдельно остановилась на программах «Важный подросток» и программа по наставничеству.

В ходе торжественной части добровольцев старшего поколения республики наградили благодарственными письмами министерств и ведомств республики и памятными подарками.

Отметим, на протяжении десяти лет «серебряные волонтеры» Татарстана являются активными участниками многих республиканских, федеральных, международных мероприятий. Добровольцы старшего поколения принимают активное участие в организации таких мероприятий, как «День России», «День государственного флага РФ», «Лыжня России», «Кросс нации», оказывают помощь в проведении Дня Победы и акции «Бессмертный полк». «Серебряные волонтеры» также обеспечивают содействие в организации гонки «Формулы-1», которая проходит в Сочи.