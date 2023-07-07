По словам Закирова, в прошлом году пищеблоки были отремонтированы в 5 школах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бугульминском районе Татарстана в 4-х школах капитально отремонтируют столовые. Об этом рассказал глава района Линар Закиров.

Помимо самих обеденных залов в школах № 9 и № 13, а также в гимназии № 14 и лицее № 2 сделают ремонт кухонь и подсобных помещений. По словам Закирова, в прошлом году пищеблоки были отремонтированы в 5 школах.

Кроме того, в школе № 10 к 1 сентября установят систему видеонаблюдения, как и в Сокольской школе-интернате, а здание Бугульминского строительного технического колледжа обновят по республиканской программе.

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