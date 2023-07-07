Глава Татарстана включил Гиниятуллина в экспертный совет при Госсовете России

Ему предстоит развивать сферу ЖКХ и городскую среду. Фото: сайт раиса Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов включил заместителя руководителя исполкома Казани Искандера Гиниятуллина в состав экспертного совета при комиссии «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда» Госсовета России. Об этом сообщили в мэрии Казани. Ему предстоит развивать сферу ЖКХ и городскую среду.

Возглавляет ее раис Рустам Минниханов. В нее также входят представители разных сфер. Например, образования, промышленности, строительства, проектирования, а также общественники.

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