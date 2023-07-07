8 июля медики Йошкар-Олы проведут бесплатную диагностику родинок

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

8 июля в Йошкар-Оле проведут бесплатную диагностику родинок, передает пресс-служба министерства здравоохранения Марий Эл.

В День семьи, любви и верности в столице на городском празднике будут работать мобильные медицинские комплексы.

Так, около Республиканского театра кукол с 9:00 до 13:00 медики кожвендиспансера осмотрят родинки всех желающих. А в Центральном парке культуры и отдыха с 10 утра до 16:00 будут измерять артериальное давление, и определять уровень сахара в крови.

Помимо этого, запланированы мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

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