Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что школа в Садовом построена на 70%

Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что школа в микрорайоне Садовом в Чебоксарах построена на70%. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

На сегодняшний день выполнено более 70% работ. Несмотря на то, что подрядчик стал затягивать сроки, план по сдаче школы сохраняется.

В настоящее время власти находятся в поиске нового подрядчика. Планируется, что школа будет построена ко второй четверти учебного года. Власти Чувашии в свою очередь обещают оказывать в этом вопросе всестороннюю поддержку.

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