ФОТО: СУ СКР по Чувашии

В Чувашии под суд пойдут организаторы игорного бизнеса, передает республиканский Следственный комитет.

Сообщается, что с августа 2019 года по июль 2022 четверо мужчин незаконно организовали в Чебоксарах и Новочебоксарске проведение азартных игр. Для этого они купили компьютеры и игровые программы, и нашли нежилые помещения. Всего на 10 игровых заведениях организаторы заработали порядка 7,5 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело по статье 171.2 УК РФ вместе с обвинительным заключением передано в суд.

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