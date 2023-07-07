ФОТО: kzn.ru

Квартиры в пострадавшем от пожара доме на Чехова в Казани готовы к заселению, рассказали в пресс-службе мэрии.

В доме №8/2 восстановлена крыша и проведены внешние работы на площади 1200 квадратных метров. В настоящее время в здании ведутся внутренние работы, которые по плану должны быть завершены до конца июля.

На сегодняшний день большинство жильцов вернулись в свои квартиры. Водоснабжение, электроэнергия и канализация функционируют в прежнем режиме. Однако газа пока нет – в доме производят футеровку дымоходов, монтируют вентканалы, а также восстанавливают шахты дымоходов.

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