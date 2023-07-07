8 и 9 июля в Татарстане прогнозируется жара до +35

Фото: Иван МАКЕЕВ

В выходные, 8 и 9 июля, в Татарстане прогнозируется аномальная жара до +35 градусов. Республиканский Гидрометцентр рассказал, какой будет погода в ближайшие дни.

Так, в субботу ночью, 8 июля, ожидается от +17 до +20. Днем температура воздуха прогреется до +35. Осадки маловероятны. В воскресенье, 9 числа, жаркая погода сохранится.

Что касается понедельника, 10 июля, синоптики Татарстана сообщают о возможном кратковременном дожде с грозами. Ночью столбик термометра опустится до +17 – +22. Днем станет снова жарко. В восточных районах республики прогнозируется до +36.

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