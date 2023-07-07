В Татарстане за полгода количество проверок сократилось в 1,4 раза

В регионе сохраняются внеплановые проверки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане за полгода количество проверок бизнеса сократилось в 1,4 раза (на 28%) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

Так, на 1 июля 2022 года специалистами было проведено около двух тысяч проверок, а на 1 июля текущего года - 1,4 тысячи проверок. По данным ведомства, мораторий на проведение проверок показал свою эффективность. В связи с этим приняли решение о его продлении до 2030 года.

Кроме того, в регионе сохраняются внеплановые проверки. Их проводят лишь на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований.

Отметим, за 2023 год было проведено в 2,3 раза больше профилактических визитов, чем проверок.

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