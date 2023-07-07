В Казани из-за закрытия перехода у парка Горького появится временный светофор

Светофор необходим для удобства пешеходов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Казани из-за закрытия перехода у парка Горького установят временный светофор. Речь идет об улице Николая Ершова, сообщает пресс-служба мэрии города.

Соответствующее поручение дал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин. Светофор необходим для удобства пешеходов. Объект планируют установить во вторник, 11 июля.

Отметим, ближайшие переходы установлены на перекрестках с улицами Зинина и Горького. Это вызвало недовольство жителей и снизило безопасность на этом участке улицы Ершова.

Напомним, в Казани на месяц ограничат движение по улице Рустема Яхина.

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