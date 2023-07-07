Житель Набережных Челнов убил шумевшего во дворе парня

Убийство произошло в 21-м комплексе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Набережных Челнов напал с ножом на парня после сделанного замечания. Инцидент произошел во дворе дома в 21-м комплексе.

По предварительным данным, челнинец шел по улице и в какой-то момент сделал замечание компании парней. В результате завязался конфликт, во время которого мужчина пырнул ножом 21-летнего оппонента. Пострадавшего доставили в больницу, где он впоследствии скончался.

Ранее мы сообщали, что житель Набережных Челнов убил отца с помощью ножа.

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