В Казани на выходных ожидается жара до +32 градусов

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ожидать в Воронеже, Екатеринбурге, Перми Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани на выходных, 8 и 9 июля, ожидается жаркая погода – днем воздух прогреется до +32 градусов.

«В субботу в Казани будет облачно с прояснениями, максимальная температура днем составит +32 градусов. Воскресенье, 9 июля, обещает быть облачным. Воздух прогреется до +29 градусов», - сообщил «КП-Казань» Александр Ганьшин, руководитель Яндекс Погоды.

Ночью в выходные будет от +18 до +21 градуса.

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ожидать в Воронеже, Екатеринбурге, Перми, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Челябинске и Уфе — здесь температура воздуха прогреется до +28…+37 градусов.

Наиболее прохладными выходные станут для жителей Новосибирска и Санкт-Петербурга, где ожидаемая температура не превысит +21… +25 градусов.

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