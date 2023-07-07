Главный архитектор Москвы оценил концепцию Соборной мечети в Казани

Сергей Кузнецов назвал концепцию мечети проектом мирового уровня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов высоко оценил концепцию Соборной мечети в Казани. По его мнению, предложенная концепция объекта - шанс сделать шаг вперед в восприятии города как самобытного, с узнаваемой идентичностью.

По словам Кузнецова, мечеть будет построена на воде, которая много значит для Казани.Такое взаимодействие с Волгой и соединение нескольких функций делают новую мечеть проектом мирового уровня, пишет "Бизнес Онлайн". А архитектурная концепция подчинена и замыслу, и окружению.

Напомним, в Казани на берегу озера Кабан построят 16-этажный офис Газпрома.

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