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НовостиОбщество7 июля 2023 12:32

Из Казани в Бишкек с 16 июля открывается новый рейс

Полеты будут осуществляться по субботам
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Время в пути составит чуть больше трех часов.

Время в пути составит чуть больше трех часов.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Из Казани в Бишкек с 16 июля открывается новый рейс. Полеты будут осуществляться по субботам.

Вылет из столицы Татарстана запланирован в 22:35, самолет прибудет в Бишкек в 23:00 по местному времени. В обратном направлении полет будет осуществляться по воскресеньям в 6:15, а в Казани самолет приземлится в 12:15.

Время в пути составит чуть больше трех часов. Время в Киргизии на три часа опережает московское.

Напомним, ранее мы опубликовали расписание самолетов из Казаньина летний сезон 2023.

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