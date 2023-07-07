Время в пути составит чуть больше трех часов.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Из Казани в Бишкек с 16 июля открывается новый рейс. Полеты будут осуществляться по субботам.
Вылет из столицы Татарстана запланирован в 22:35, самолет прибудет в Бишкек в 23:00 по местному времени. В обратном направлении полет будет осуществляться по воскресеньям в 6:15, а в Казани самолет приземлится в 12:15.
Время в пути составит чуть больше трех часов. Время в Киргизии на три часа опережает московское.
Напомним, ранее мы опубликовали расписание самолетов из Казаньина летний сезон 2023.
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