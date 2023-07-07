В Казани для метро закупят жетоны с новым логотипом за 10 млн рублей

На аверсе жетона в центре расположен новый логотип казанского метро. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Казани для метро закупят жетоны с новым логотипом за 10 миллионов рублей. Заказчиком выступил МУП «Метроэлектротранс». Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, на аверсе жетона в центре будет расположен новый логотип казанского метро. По контору проведена надпись «Казанский Метрополитен». С обратной стороны жетона можно увидеть логотип метро и традиционный татарский орнамент.

Кроме того, диаметр значка составляет 30 миллиметров. Всего их выпустят в количестве 200 тысяч штук. Они приручены к 75-летию пуска первого троллейбуса в Казани.

Отметим, заявки на участие в тендере можно подать до 18 июля. Победителя определят 20 июля.

Ранее мы сообщали, что в Казани построят четыре новых жилых комплекса.

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