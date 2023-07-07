В Казани в результате потасовки в магазине скончался один человек

Конфликт произошел между тремя мужчинами и продавцом фастфудной продукции. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Казани идет проверка по факту конфликта, произошедшего в одном из магазинов. Об этом «КП-Казань» сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу.

Согласно данным ведомства, драка произошла на улице Хусаина Мавлютова. Конфликт случился между тремя мужчинами и продавцом фастфудной продукции. В дальнейшем он перерос в потасовку.

В какой-то момент в драку влез знакомый продавца и нанес несколько ножевых ранений клиентам магазина. После этого он скрылся с места происшествия. В результате один человек скончался на месте, двое были доставлены в больницу.

«В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего», - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее житель Казани избил топором пришедшего в гости приятеля.

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