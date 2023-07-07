Речь идет об участке в районе здания №42/7 по проспекту Ибрагимова. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани движение на участке проспекта Ибрагимова ограничили на месяц. Причиной стало строительство внутриквартальных тепловых сетей, сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города.

Речь идет об участке в районе здания №42/7 по проспекту Ибрагимова. Там до 10 августа закроют дорогу для движения.

Напомним, в Казани также из-за международного ралли «Шелковый путь» перекроют ряд дорог.

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