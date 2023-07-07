В Татарстане момент ДТП со сбитым на пешеходном переходе ребенком попал на видео

Девочка с травмами госпитализирована в больницу Фото: принтскрин видео.

В Альметьевске 5-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе. ДТП случилось 6 июля, инцидент запечатлела камера.

Ребенок переходил дорогу в сопровождении старшей совершеннолетней сестры. В какой-то момент девочка побежала вперед и попала под колеса автомобиля Nissan, за рулем которого находился 43-летний водитель.

В результате происшествия девочка с травмами была госпитализирована в больницу.

Как подчеркнули в Госавтоинспекции Татарстана, перед «зеброй» нанесены предупреждающие надписи, которые призывают пешеходов посмотреть по сторонам перед началом перехода.

Видео момент ДТП можно посмотреть на нашем канале. Осторожно: жесткие кадры.

Ранее мы сообщали, что опубликовано видео наезда «Газели» на людей у пешеходного перехода в Казани.

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