Глава Татарстана и министр иностранных дел России дали старт «Шелковому пути»

Участниками ралли стали представители из Китая, Франции, Италии, Швейцарии, Сербии, Израиля, Сирии. Фото: пресс-служба раиса РТ

Глава Татарстана Рустам Минниханов и министр иностранных дел России Сергей Лавров дали старт Международному ралли «Шелковому пути». Мероприятие состоялось 6 июля, сообщает пресс-служба главы республики.

По словам Минниханова, для региона это большая честь. На старт ралли вышли 98 экипажей из 23 стран. В ходе церемонии глава Татарстана и министр осмотрели технику, принимающую участие в соревнованиях, пообщались с гонщиками.

Кроме того, стартовали экипажи на мотоциклах, квадроциклах, внедорожниках, багги и грузовиках. Участниками стали представители Китая, Франции, Италии, Швейцарии, Сербии, Израиля, Сирии.

Напомним, участникам ралли «Шелковый путь» предоставят 200 тысяч литров топлива.

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