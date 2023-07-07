Татарстанец предстанет перед судом за совершенное 25 лет назад групповое изнасилование

Преступление произошло в августе 1998 года в деревне Тойгузино Менделеевского района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

46-летний житель Татарстана предстанет перед судом за групповое изнасилование, совершенное 25 лет назад.

Как полагает следствие, преступление произошло в августе 1998 года в деревне Тойгузино Менделеевского района. Группа мужчин, применяя насилие, совершили групповое изнасилование 21-летней девушки. Тогда была доказана причастность лишь одного человека, он был осужден.

В 2023, после проведения анализа уголовного дела и ряда экспертиз, удалось определить местонахождение соучастника изнасилования и привлечь его к ответственности. Правда, причастность к совершению преступления мужчина не признает. Следствие передало дело в суд.

Ранее мы сообщали, что житель Татарстана обвиняется в изнасиловании 15-летней девочки, совершенном в 2012 году.

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