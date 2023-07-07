Более 2 млн клиентов входят в ВТБ Онлайн по биометрии

Авторизацию по биометрии при входе в ВТБ Онлайн на сайте подключили более 2 млн клиентов ВТБ, это более 50% всей ежемесячной аудитории ВТБ Онлайн на сайте. В целом при помощи отпечатка пальца или снимка лица ежемесячно совершается более 10 млн авторизаций в сервисе.

«Возможность авторизации по биометрии однозначно доказала свою популярность среди клиентов — в 2023 году ее используют в 2 раза чаще, чем в прошлом. Мы запускали опцию, понимая, что это в разы упростит вход в онлайн-банк, сократит время на решение повседневных рутинных задач и сделает управление финансами еще доступнее. Более половины пользователей ВТБ Онлайн на сайте подключили биометрию всего за год работы сервиса, что говорит о ее высокой востребованности среди аудитории наших цифровых проектов», — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.