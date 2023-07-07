В Татарстане закроют дорогу М7 – Иннополис из-за строительства развязки

Развязку намерены открыть осенью 2024 года

С ближайшего понедельника, 10 июля, будет закрыто движение по автодороге М7 «Волга» — Иннополис. Причина - возведение транспортной развязки. Об этом предупредили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Временно перекрыто движение будет на съезде с трассы М7 на 771-м километре. В качестве объезда можно воспользоваться съездом с М7 на 768-м километре.

Отметим, что неподалеку от Иннополиса строители возводят двухуровневую развязку по типу «клеверный лист». Благодаря этому планируется распределить транспортные потоки. Развязку намерены открыть осенью 2024 года.

Ранее мы сообщали, что часть улиц Казани будет перекрыта из-за «Шелкового пути».

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