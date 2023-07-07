В татарстанских лагерях за июнь отдохнули более 100 тысяч детей

В данное в регионе функционирует 180 организаций всех форм отдыха. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В татарстанских оздоровительных лагерях за июнь отдохнули более 100 тысяч детей. Это около 61% от всего летнего плана, сообщает пресс-служба Минмолодежи республики.

В регионе работает 180 организаций всех форм отдыха. Там время проводят почти 22 тысячи человек. Для детей мобилизованных организован отдых в 47 ДОЛ, для ребят из Лисичанска - в лагерях «Крылатый», «КАМАЗжилбыт», на Черноморском побережье, в Краснодарском крае и в Крыму.

За первый месяц лета на безвозмездной основе в четырех лагерях палаточного типа прошло девять профильных военно-патриотических смен Республиканского центра «Патриот». Там побывали почти тысяча детей.

Отметим, сейчас в Татарстане работают 39 пришкольных лагерей дневного пребывания и 18 лагерей труда и отдыха, где отдыхают порядка трех тысяч детей.

Напомним, в Татарстане более 168 тысяч детей примут участие в летней оздоровительной кампании.

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