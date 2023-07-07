Дом купца-фабриканта Чукашева является памятником архитектуры федерального значения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани на улице Горького благоустроят территорию дома Чукашева. Там появится летняя терраса ресторана, деревянные павильоны и новое покрытие. Соответствующий проект опубликован на сайте комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Согласно проекту, идея позволит сохранить и продемонстрировать традиции использования дворовой части территории усадьбы в качестве рекреационной зоны с формированием уютного общественного пространства.

Кроме того, размещение на территории летнего кафе и павильона даст возможность продемонстрировать жителям и гостям города дворовую часть усадьбы дома Чукашева, а также способствует популяризации объекта культурного наследия.

Отметим, дом купца-фабриканта Чукашева является памятником архитектуры федерального значения. В советское время там располагались клубные учреждения, а с 60-х годов - Дом архитектора.

Напомним, в Казани на улице Гаяза Исхаки построят дом бизнес-класса.

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