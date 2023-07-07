Корь – заболевание очень заразное Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах корью заразились 14 человек. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.

Как уточнили в ведомстве, среди заболевших лишь один взрослый, остальные – дети возрасте от 8 месяцев до 10 лет. Трое госпитализированы в инфекционную больницу.

«Чем старше пациент, тем тяжелее протекает болезнь», - уточнил заместитель главного врача клинико-экспертной работе НЧИБ Евгений Стрельцов.

Корь – заболевание очень заразное. Начинается оно с высокой температуры, боли в горле, насморка и общего недомогания. Позже появляются сыпь, светобоязнь, покраснение глаз. Нередко корь заканчивается осложнениями.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане продолжают вакцинировать от кори.

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