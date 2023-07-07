Мэр Казани дал рекомендации по благоустройству улицы Баумана

Местные жители заявили о необходимости ограждений. Фото: kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин дал рекомендации по благоустройству территорий, прилегающих к объектам общепита и торговли на улице Баумана. Также свои идеи озвучили местные жители и предприниматели, сообщает пресс-служба администрации города.

По словам Метшина, ему хотелось бы жить в благоустроенном дворе. По его мнению, на прилегающих территориях не хватает зелени и света. А местные жители заявили о необходимости ограждений, поскольку со стороны Баумана заходят многочисленные прохожие. Мэр поручил выполнить требование жильцов.

Как отметил один из предпринимателей, двор семейного кафе «Сказка» необходимо преобразить, насытив его различным содержанием. Это может быть «модный квартал», где казанские производители одежды, аксессуаров могли бы представлять свою продукцию. Мэр Казани одобрил идею, но поручил проработать вопрос со всеми владельцами соседних заведений.

Напомним, мэр Казани рассказал о необходимости федеральной программы в сфере ЖКХ.

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