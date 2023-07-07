Житель Казани продавал наркотики под видом мармеладных мишек

Запрещенные вещества мужчина распространял с помощью тайников-закладок Фото: принтскрин видео.

В Казани сотрудники полиции задержали местного жителя, который под видом мармеладных мишек перевозил наркотики. Арендованный им автомобиль был остановлен на улице Родины.

«В результате осмотра машины оперативники обнаружили объекты, внешне схожие с мармеладными конфетами общей массой более 650 граммов. Согласно результатам исследования, изъятое содержит в своем составе наркотическое средство каннабисной группы», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Позже сотрудники полиции в одной из лесопосадок нашли еще одну партию таких «мармеладных конфет», а дома у задержанного - мини-плантацию для выращивания конопли, весы, упаковочные материалы. Было изъято 89 кустов растений общим весом около 1,5 кг, а также готовая продукция.

«По словам фигуранта, он занимался незаконным культивированием наркосодержащих растений. Затем выделял из них наркотическое средство, которое смешивал с желатином и разливал в формы для приготовления мармелада. Полученный таким образом продукт распространял с помощью тайников-закладок», - уточнила Ирина Волк.

Задержанный на время следствия заключен под стражу.

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