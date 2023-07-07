В Татарстане на мосту через Волгу возвели все 28 опор

Специалисты проводят монтаж металлоконструкций. Фото: Николай ХИЖНЯК

В Татарстане на мосту через Волгу строители завершили работы по возведению всех 28 опор. Речь идет о скоростной трассе М12 Москва - Нижний Новгород - Казань. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Сейчас специалисты проводят монтаж металлоконструкций. В августе самый длинный мост на М12 протяженностью 3,4 тысячи метра сомкнется. По нему можно будет ходить пешком.

Кроме того, дорожники укладывают верхний слой асфальтобетона, монтируют опоры освещения, прокладывают инженерные коммуникации, ведут устройство локальных очистных сооружений.

Отметим, строительство скоростной автомагистрали ведется по национальному проекту «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры»

Напомним, трасса М-12 Москва-Казань откроется для автомобилистов к концу 2023 года.

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