В Елабужском районе Татарстана за 20 млн благоустроят береговую линию Камы

Контракт на проведение работ будет действовать до конца 2023 года Фото: Иван МАКЕЕВ

В Елабужском районе Татарстана за 20 млн благоустроят и очистят береговую линию Камы. Данная информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно размещенному документу, контракт на проведение работ будет действовать до конца 2023 года. Подрядчик будет использовать плавучие землесосные снаряды. Он также должен будет нести ответственность за охрану территории, а также самостоятельно собрать и ликвидировать мусор. Помимо этого, он будет заниматься компенсацией причиненного вреда биологическим ресурсам.

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