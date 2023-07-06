Тело 69-летнего мужчины было извлечено в 4-х метрах от берега Фото: Влад Комяков

В Азнакаевском районе Татарстана в реке всплыло тело утонувшего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МЧС России по республике.

Спасателями азнакаевского гарнизона было извлечено тело 69-летнего мужчины в 4-х метрах от берега. Достоверная причина его гибели пока неизвестна. Однако это место для купания было не предназначено, там стоял аншлаг о запрете. Предварительно сообщают, что утонувший мог не соблюдать правила безопасности на водных объектах.

Напомним, что на сегодняшний день в Татарстане официально разрешено купаться в 53 местах. МЧС настоятельно рекомендует избегать мест, которые не оборудованы для плавания.

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