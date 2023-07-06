Прививку от энцефалита сделали более 7,5 тысяч жителей Татарстана Фото: Мария ЛЕНЦ

Более 1,3 тысяч жителей Казани покусали клещи. Всего в Татарстане с начала эпидсезона с такой проблемой столкнулось 6122 человека. Эти показатели аналогичны прошлогодним, но почти на 23% превышают среднемноголетний уровень, сообщили в мэрии столицы.

Противоклещевая обработка в Казани проводилась в парках Горького, Победы, имени Урицкого, «Черное озеро», Сосновой роще, «Крыльях совета» и на других территориях.

Прививку от энцефалита сделали более 7,5 тысяч жителей Татарстана. Их них 902 ребенка, рассказали в Роспотребнадзоре. Они также напомнили, что в случае укуса нужно как можно раньше обратиться за медицинской помощью, а если такой возможности нет, насекомое нужно устранить самостоятельно, а место укуса продезинфицировать и тщательно вымыть руки. Клеща нужно упаковать и отвезти в Центр гигиены и эпидемиологии для исследования.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram