Об этом рассказал генеральный директор муниципального предприятия «ПАД» Марат Анисимов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Набережных Челнах временно изменили дорожное движение по проспекту Вахитова. Это произошло из-за проведения капитального ремонта подземного перехода на остановке «Глобус». Об этом рассказал генеральный директор муниципального предприятия «ПАД» Марат Анисимов.

Сейчас там ведутся работы по разработке грунта со стороны 30-комплекса, а также штукатурные и шпаклевочные работы.

Как сообщил Анисимов, будет открыто движение от проспекта Мира в сторону первой автодороги, но движение в обратную сторону будет закрыто от первой дороги до проспекта Мира.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram