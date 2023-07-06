В Казани снесут 14 незаконных торговых объектов

Распоряжение исполкома опубликовано в новом электронном сборнике документов и правовых актов Фото: Андрей АБРАМОВ

В Казани снесут еще 14 незаконных торговых объектов. Об этом сообщили в мэрии столицы Татарстана. Распоряжение исполкома опубликовано в новом электронном сборнике документов и правовых актов.

В списке к сносу значатся 11 торговых объектов, один киоск и два павильона. Все они установлены незаконно. Они находятся на улицах Ново-Давликеевская, Фучика, Адоратского, Складской, Болотникова, Копылова, Подлужная, Академика Кирпичникова, Энергетиков и др.

Владельцы могут снести эти сооружения самостоятельно в срок с 6 по 10 июля. Либо они будут демонтированы принудительно в период с 11 июля по 8 октября.

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