Всего в республике 56 пляжей, но из них сейчас функционируют 53 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По состоянию на 6 июля в Татарстане для купания открыто 53 пляжа. За последний месяц в республике открыли еще 8 мест для купания.

Всего в республике 56 пляжей, но из них сейчас функционируют 53. Большая часть в муниципалитетах — это 41 место. Два на территории санаториев. Шесть работают на базах отдыха. Еще три в детских лагерях и один на территории студенческого лагеря.

В Управлении МЧС по республике Татарстана напоминают жителям, что купаться можно только в официально разрешенных местах. Полный список можно посмотреть на сайте ведомства.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram