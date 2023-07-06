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НовостиОбщество6 июля 2023 14:08

В хостеле Набережных Челнов иностранец напал на собутыльника

Инцидент произошел после совместного застолья
Елена СКВОРЦОВА
Известно, что оба они работают на предприятиях в Набережных Челнах

Известно, что оба они работают на предприятиях в Набережных Челнах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из хостелов Набережный Челнов иностранец напал на своего собутыльника. Инцидент произошел после совместного застолья рано утром. Как сообщают следователи, они вместе выпивали до раннего утра, после чего между ними произошла ссора. Один из мужчин взял нож и ударил другого в шею. Пострадавшего госпитализировали, а нападавшего задержали. Сейчас на него заведено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Известно, что оба они работают на предприятиях в Набережных Челнах.

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