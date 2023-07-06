Александр Куприянов пропустит ралли «Шелковый путь» по медицинским показаниям

По словам пилота, борьба в этом году будет непростая Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Многие болельщики «КАМАЗ-мастера» переживают, что в одном из экипажей команды произошла смена состава и привычный штурман Александр Куприянов не примет участие.

«К сожалению, мой брат, штурман, не смог принять участие в «Шелковом пути» по медицинским показаниям. Но он скоро реабилитируется и снова будет с нами», - рассказал пилот команды Сергей Куприянов на предстартовой пресс-конференции.

Гонщик также отметил, что проблем с новым составом у экипажа нет.

«Одна из ключевых особенностей «КАМАЗ-мастера» в том, что не команда работает на имена, а имена работают на команду. Никогда не было такого, чтобы пилот в команде был номер один, а экипаж - все остальные. Взаимовыручка, абсолютно равный подход ко всем: кто едет, кто находится на бивуаке, кто находится дома - это, наверное, один из залогов многочисленных и длительных побед «КАМАЗ-мастера», - сказал Куприянов.

По словам пилота, борьба в этом году будет непростая. При этом появление новых команд в грузовом зачете радует гонщиков.

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