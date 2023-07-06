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НовостиОбщество6 июля 2023 13:33

Умер анестезиолог-реаниматолог из Набережных Челнов Николай Новиков

Ему было 67 лет
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Врач был Почетным донором России. Фото: КДМЦ Набережных Челнов

Врач был Почетным донором России. Фото: КДМЦ Набережных Челнов

В среду, 5 июля, умер врач-анестезиолог-реаниматолог КДМЦ Николай Новиков, ему было 67 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Об утрате сообщает пресс-служба медучреждения.

Николай Новиков работал в КДМЦ с самого основания больницы. На протяжении нескольких лет руководил отделением анестезиологии и реанимации. За этот время он спас сотни детских жизней.

Кроме того, Новиков был Почетным донором России. Коллеги его описывают как творческого человека. Также врач занимался спортом и был чемпионом города и республики по настольному теннису. Со своей женой они получили общественную медаль «За любовь и верность».

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